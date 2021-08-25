Сирийская девочка, написавшая письмо Путину, получила в подарок голубя, куклу и медведя

Письмо девятилетней сирийской девочки Иман Али тронуло президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

На торжественном приеме в посольстве России в Сирии она получила ответ от Путина и подарки - игрушечного голубя, куклу и большого плюшевого медведя.

Австрийский мальчик, написавший письмо Путину, ждет президента России в гости

«Твое письмо дошло до президента России, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», - сказал, обращаясь к ребенку, советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов.

Со своей стороны, замначальника генштаба Минобороны РФ Александр Чайко зачитал выдержки из ответа Путина девочке.

«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме», - написал президент России.

При этом он выразил уверенность, что сирийское государство ждет светлое будущее, «благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой».

Ранее сообщалось, что 10-летний австрийский мальчик Маттиас Брандштеттер, написавший письмо Путину, ждет его в гости в небольшом городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СирияВладимир Путин
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