Сирийская девочка, написавшая письмо Путину, получила в подарок голубя, куклу и медведя
Письмо девятилетней сирийской девочки Иман Али тронуло президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
На торжественном приеме в посольстве России в Сирии она получила ответ от Путина и подарки - игрушечного голубя, куклу и большого плюшевого медведя.
«Твое письмо дошло до президента России, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», - сказал, обращаясь к ребенку, советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов.
Со своей стороны, замначальника генштаба Минобороны РФ Александр Чайко зачитал выдержки из ответа Путина девочке.
«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме», - написал президент России.
При этом он выразил уверенность, что сирийское государство ждет светлое будущее, «благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой».
Ранее сообщалось, что 10-летний австрийский мальчик Маттиас Брандштеттер, написавший письмо Путину, ждет его в гости в небольшом городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс.
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