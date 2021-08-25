Сирийская девочка, написавшая письмо Путину, получила в подарок голубя, куклу и медведя

«Твое письмо дошло до президента России, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», - сказал, обращаясь к ребенку, советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов.

Со своей стороны, замначальника генштаба Минобороны РФ Александр Чайко зачитал выдержки из ответа Путина девочке.

«Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме», - написал президент России.

При этом он выразил уверенность, что сирийское государство ждет светлое будущее, «благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой».

Ранее сообщалось, что 10-летний австрийский мальчик Маттиас Брандштеттер, написавший письмо Путину, ждет его в гости в небольшом городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс.

