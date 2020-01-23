Сигналы воздушной тревоги сработали на юге Израиля

23 января 202022:16

Израильская армия сообщила о срабатывании сирены противовоздушной обороны в южной части страны.

Как пишет РИА Новости, сигналы тревоги прозвучали в киббуце Нир Ам.

Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер объяснил НСН, почему Америка – их главный друг и союзник.


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