Сибирский полпред президента обвинил правительство Хакасии в растратах

Сибирский полпред президента Сергей Меняйло рассказал о том, как распоряжается средствами правительство Хакасии. Об этом он заявил в рамках совещания, которое прошло в Абакане.

Меняйло рассказал, что губернатор Валентин Коновалов «раздул штаты чиновников и придворных СМИ». По этой причине расходы госаппарата оказались в 12 раз больше, чем в сфере ЖКХ. Помимо этого коммунальные тарифы, которые должны вступить в силу с 1 июля были несоразмерно увеличены.

В результате проверки коммунальной сферы республики оказалось, что она не способна подготовиться к будущей зиме. Главной причиной такого положения дел стала некомпетентность и пассивность властей. В частности, сообщалось, что за прошедшую зиму предприятия ЖКХ сожгли на 87 тыс. тонн угля больше, чем полагалось.

Помимо этого, Меняйло сообщил, что на подготовку к зимнему сезону в бюджете Хакасии заложен 91 млн рублей. По его словам, этих средств хватит лишь на аварийно-восстановительные работы. В то же время на содержание Администрации губернатора, которую возглавляет Богдан Павленко, в этом году потратят порядка 98 млн рублей, а на общие затраты казны на зарплату и прочие расходы чиновников уйдет 1,2 мрд рублей.

Согласно предварительным подсчетам для подготовки к отопительному сезону необходимо по меньшей мере порядка 600 млн рублей.

Сергей Меняйло также напомнил Валентину Коновалову об обещании гражданам снизить коммунальные тарифы. Оказалось, что соответствующий документ был утвержден кабмином еще пару месяцев назад, однако жители Хакасии не знали об этом.

