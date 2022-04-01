Си Цзиньпин: восстановление мировой экономики может занять десятилетия

Восстановление мировой экономики после последствий кризиса на Украине может занять десятилетия. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Глава КНР также добавил, что Китай и Евросоюз должны работать на предотвращение последствий кризиса на Украине. Он отметил, в частности, мировую экономическую систему.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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Фото: cpc.people.com.cn
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