Си Цзиньпин назвал катастрофой конфронтацию КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом отметил, что противостояние государств — катастрофа для всего мира, призвал американскую сторону к сотрудничеству.

Ранее Белый дом сообщил о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Лидеры США и КНР обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, вызовы мировой безопасности в сфере здравоохранения, изменение климата и распространение оружия, отмечает RT.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру», — цитирует председателя КНР ТАСС.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что США и КНР необходимо сфокусироваться на сотрудничестве и поддерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также председатель КНР в беседе с американским лидером призвал США уважать интересы Китая, подчеркнув, что проблемы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна — внутреннее дело государства.

По данным Пекина, лидеры двух стран условились поддерживать тесный контакт и считают свои переговоры позитивным сигналом для всего мира.

