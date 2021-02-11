Си Цзиньпин назвал катастрофой конфронтацию КНР и США
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом отметил, что противостояние государств — катастрофа для всего мира, призвал американскую сторону к сотрудничеству.
Ранее Белый дом сообщил о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Лидеры США и КНР обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, вызовы мировой безопасности в сфере здравоохранения, изменение климата и распространение оружия, отмечает RT.
«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру», — цитирует председателя КНР ТАСС.
Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что США и КНР необходимо сфокусироваться на сотрудничестве и поддерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также председатель КНР в беседе с американским лидером призвал США уважать интересы Китая, подчеркнув, что проблемы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна — внутреннее дело государства.
По данным Пекина, лидеры двух стран условились поддерживать тесный контакт и считают свои переговоры позитивным сигналом для всего мира.
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