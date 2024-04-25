Путин заявил о намерении посетить Китай в мае

«У меня планируется визит в мае», - отметил глава государства.

Он пообещал выполнить просьбу одного из участников съезда и передать председателю КНР Си Цзиньпину экземпляр романа Николая Чернышевского «Что делать?». Лидер Китая называл это произведение одним из своих любимых.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ, стоимость российского газа для Китая будет снижена на 28% по сравнению с ценой поставок в европейские страны, передает «Радиоточка НСН».

