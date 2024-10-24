Си Цзиньпин: Китай будет развивать сотрудничество с Ираном

Китай намерен «неуклонно» развивать сотрудничество с Ираном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС, сообщили в МИД Китая.

«Как бы ни менялась международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном», — указал Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, Пекин поддерживает Тегеран в вопросах защиты суверенитета, безопасности, национального достоинства и в устойчивом продвижении социально-экономического развития. КНР готова к взаимной поддержке с Ираном, отстаиванию основных регулирующих международные отношения норм, защите законных прав и интересов.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина укреплять обмены и сотрудничество с Тегераном в различных областях, способствовать «здоровому и стабильному развитию всестороннего стратегического партнерства» сторон.

Ранее лидер КНР призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, пишет 360.ru.

