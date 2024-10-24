Си Цзиньпин: Китай будет развивать сотрудничество с Ираном
Китай намерен «неуклонно» развивать сотрудничество с Ираном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС, сообщили в МИД Китая.
«Как бы ни менялась международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном», — указал Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера, Пекин поддерживает Тегеран в вопросах защиты суверенитета, безопасности, национального достоинства и в устойчивом продвижении социально-экономического развития. КНР готова к взаимной поддержке с Ираном, отстаиванию основных регулирующих международные отношения норм, защите законных прав и интересов.
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина укреплять обмены и сотрудничество с Тегераном в различных областях, способствовать «здоровому и стабильному развитию всестороннего стратегического партнерства» сторон.
Ранее лидер КНР призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От работы над ядром Linux отстранили 11 российских специалистов
- Си Цзиньпин: Китай будет развивать сотрудничество с Ираном
- Лукашенко назвал смешными слова Зеленского о завершении СВО в 2025 году
- Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась символическая «купюра БРИКС»
- Глава Пентагона: Украинский конфликт закончится переговорами
- Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в противостоянии Украины и России
- Байден подтвердил передачу Украине $20 млрд
- Эрдоган прервет свою программу на саммите БРИКС из-за теракта в Анкаре
- В столичном Люблино ввели карантин по бешенству
- Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru