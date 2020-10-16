Швейцария ввела антироссийские санкции за Крымский мост

Швейцария ввела антироссийские санкции за строительство железнодорожной части Крымского моста. Ограничительные меры приняты вслед за аналогичным демаршем Евросоюза.

В чёрный список внесены двое граждан РФ, а также четыре российские компании, которые участвовали в работах на транспортном переходе через Керченский пролив. Документ появился на сайте Государственного секретариата экономики конфедерации.

Уточняется, что новый санкционный список представляет собой модификацию постановления кабинета министров Швейцарии от 2 апреля 2014 года. Данный документ определил запреты на ведение любых финансовых и экспортно-импортных операций, которые имеют отношение к Крыму и Севастополю.

В дополненном списке ограничений значатся заместитель директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор акционерного общества «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

Среди компаний названы «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», «Крымская железная дорога», а также Крымская первая страховая компания.

