Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине

Швейцария разрешила в некоторых случаях использовать произведенное в стране оборудование для разминирования на Украине. Об этом сообщили в правительстве конфедерации, пишет «Коммерсант».

«Когда лицензия предоставляется, гарантируется, что материал используется на законных основаниях и по назначению», — уточнили в федеральном совете.

И это при том, что президент Швейцарии Ален Берсе неделю назад пообещал сохранять нейтральный статус в российско-украинском конфликте и не допускать реэкспорт швейцарского вооружения Киеву.

Ранее Швейцария поддержала девятый пакет антироссийских санкций ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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