Швейцария разрешила использовать свое оборудование для разминирования на Украине
Швейцария разрешила в некоторых случаях использовать произведенное в стране оборудование для разминирования на Украине. Об этом сообщили в правительстве конфедерации, пишет «Коммерсант».
«Когда лицензия предоставляется, гарантируется, что материал используется на законных основаниях и по назначению», — уточнили в федеральном совете.
И это при том, что президент Швейцарии Ален Берсе неделю назад пообещал сохранять нейтральный статус в российско-украинском конфликте и не допускать реэкспорт швейцарского вооружения Киеву.
Ранее Швейцария поддержала девятый пакет антироссийских санкций ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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