Швейцария открыла аккредитацию на встречу Путина и Байдена в Женеве

Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

Представители прессы могут подать свои заявки до 10:00 по местному времени (11:00 по Москве) 11 июня.

Отмечается, что пресс-центр откроется в 14:00 (15:00 мск) 14 июня и будет работать до полудня (13:00 мск) 17 июня.

Швейцарский департамент иностранных дел подчеркивает, что запрашивающим аккредитацию журналистам необходимо выполнить установленные властями страны санитарные требования: предъявить свидетельство о вакцинации, справку об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенной коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что прививки российскими вакцинами от COVID-19 не дадут представителям прессы доступа к аккредитации, так как эти препараты не одобрены Евросоюзом и Швейцарией, а также не входят в число вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Однако журналистам разрешат предоставить справку о ПЦР-тесте, тестировании на антитела или о перенесенном заболевании.

Переговоры Путина и Байдена в Женеве 16 июня станут первой личной встречей глав государств с момента вступления американского президента в должность. Для российского лидера саммит станет первым зарубежным визитом с января прошлого года.

