Штайнмайер объявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что собирается участвовать в президентских выборах.
«Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве президента ФРГ», - сказал он в специальном телеобращении в гражданам своей страны.
Ранее Штайнмайер занял пост главы ФРГ 19 марта 2017 года.
Осенью 2021 года в ФРГ пройдут выборы в бундестаг 20-го созыва. Немецкий канцлер Ангела Меркель, руководящая страной на протяжении 15 лет, выдвигать свою кандидатуру не будет.
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