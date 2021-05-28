Штайнмайер объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что собирается участвовать в президентских выборах.

«Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве президента ФРГ», - сказал он в специальном телеобращении в гражданам своей страны.

Ранее Штайнмайер занял пост главы ФРГ 19 марта 2017 года.

Осенью 2021 года в ФРГ пройдут выборы в бундестаг 20-го созыва. Немецкий канцлер Ангела Меркель, руководящая страной на протяжении 15 лет, выдвигать свою кандидатуру не будет.


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ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото с сайта gr-sozidatel.ru.
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаГермания
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