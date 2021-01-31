Штаб Навального завершил протестную акцию 31 января

Штабы Алексея Навального в Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов объявили о завершении воскресной акции в поддержку оппозиционного политика. Соответствующие сообщения опубликованы в аккаунтах соцсетей и Telegram.

Газ, шокеры и «винтаж». В России проходит день протестов

Участники протестных акций расходятся. Полиция продолжает задержания протестующих.

По данным «ОВД-инфо» на 17:45 (мск), в России задержали на незаконных акциях 3838 человек в 84 городах. Больше всего в Москве – 1080 человек.

На прошлых выходных, согласно неофициальной статистике, задержали около 3,3 тыс. россиян.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались 23 и продолжаются 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ЗадержаниеРоссияАкции ПротестаАлексей Навальный
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