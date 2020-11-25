Штаб Байдена: В прямом общении с Трампом нет необходимости

Штаб избранного президента США Джо Байдена не считает необходимыми консультации демократа с действующим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя штаба Кейт Бедингфилд.

По словам представителя демократа, штаб доволен процедурой передачи полномочий администрации избранного главы государства.

Бедингфилд отметила, что команда Байдена уже начала получать данные для продолжения процесса передачи власти. При этом, по словам представителя штаба демократа, в прямом общении Байдена и Трампа нет необходимости.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально итоги голосования пока не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Джо Байден.

Действующий глава государства Дональд Трамп во вторник поручил главе управления общих служб администрации Эмили Мерфи начать процесс передачи власти Байдену.

