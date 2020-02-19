Шпион Берг заявил, что его «подставила» разведка Норвегии

Норвежец Фруде Берг, ранее осужденный в России за шпионаж, рассказал, что в произошедшем с ним виноваты норвежские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости». Он заявил, что именно они «подставили» его.

По словам Берга, друг, который работает в разведке, попросил его во время посещения России отправить по почте письмо с деньгами. Норвежец утверждает, что и не думал, что это нелегально, что в нем содержатся сверхсекретные данные, передает «Газета.ру».