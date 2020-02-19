Шпион Берг заявил, что его «подставила» разведка Норвегии
Норвежец Фруде Берг, ранее осужденный в России за шпионаж, рассказал, что в произошедшем с ним виноваты норвежские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости». Он заявил, что именно они «подставили» его.
По словам Берга, друг, который работает в разведке, попросил его во время посещения России отправить по почте письмо с деньгами. Норвежец утверждает, что и не думал, что это нелегально, что в нем содержатся сверхсекретные данные, передает «Газета.ру».
Берг заявил, что не мог и предположить, что друг может втянуть его «во что-то опасное».
Фруд Берг был арестован в декабре 2017 года в Москве сотрудниками ФСБ при получении документов, в которых содержатся секретные сведения о ВМФ России, сообщает РИА ФАН. Его обвинили в сборе секретной информации о российских атомных подводных лодках.
16 апреля 2019 года Фруду Бергу было назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Вины своей он не признал и был намерен просить о помиловании.
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