Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов

По словам генсека, союзники истощили резервы, оказывая поддержку Украине, пишет RT. НАТО необходимо «делать больше» снарядов во всем альянсе.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов (с оборонными компаниями), потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство», — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что странам блока следует тратить не менее 2% ВВП на оборону, пишет Ura.ru.

