Шольц отверг критику со стороны Украины за медленные поставки вооружения
Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, критика Берлина со стороны Киева из-за якобы медленных поставок оружия не соответствует реальному положению дел. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», — подчеркнул глава германского правительства.
По словам Шольца, Берлин поставляет партнерам современные системы вооружения — гаубицы или зенитные комплексы — однако для работы с ними необходима соответствующая подготовка украинских солдат.
«Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс», — заключил канцлер.
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