Шольц отверг критику со стороны Украины за медленные поставки вооружения

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», — подчеркнул глава германского правительства.

По словам Шольца, Берлин поставляет партнерам современные системы вооружения — гаубицы или зенитные комплексы — однако для работы с ними необходима соответствующая подготовка украинских солдат.

«Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс», — заключил канцлер.

