Шольц и Путин обсудили ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили к германском кабмине, передает ТАСС.

«Вбивают клин»: Украина обиделась на помогающую ей оружием Турцию

Отмечается, что политики обсудили ситуацию на территории Украины. В том числе обсуждался вопрос безопасности Запорожской АЭС.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Шольц
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры