Шольц и Путин обсудили ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили к германском кабмине, передает ТАСС.
Отмечается, что политики обсудили ситуацию на территории Украины. В том числе обсуждался вопрос безопасности Запорожской АЭС.
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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