Шойгу прилетел с визитом в Белоруссию

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел с визитом в Минск. Как сообщает оборонное ведомство Белоруссии, в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Накануне в Белоруссию прибыли подразделения вооружённых сил РФ на тактические учения «Славянское братство — 2020». Манёвры пройдут на полигоне Брестский. С российской стороны в них примут участие бойцы 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск.

Это уже шестые подобные ежегодные учения. Они проходили попеременно в России, Белоруссии, а также Сербии. Однако в этом году Белград не примет в них участие, отказавшись от любых манёвров из-за давления Евросоюза на 6 месяцев.

Особенностью нынешнего учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и боевые стрельбы.

