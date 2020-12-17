Шнуров отказался задавать Путину вопрос про Навального

Музыкант Сергей Шнуров, участвующий в пресс-конференции Владимира Путина, заявил, что «самый козырный вопрос про Навального» он оставит другим журналистам.

После этого Шнуров задал вопрос про то, «почему русские хакеры не смогли избраться Дональду Трампу на должность президента США» на этот раз. Он также спросил, на какую должность бывший американский президент может рассчитывать в России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаСергей Шнуров
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