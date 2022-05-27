Шерин не поддержал кандидатуру Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин не поддержал кандидатуру лидера думской фракции политического объединения Леонида Слуцкого на пост председателя партии.

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В своем Telegram-канале Шерин опубликовал обращение, в котором призывает однопартийцев не предлагать «единственную и безальтернативную кандидатуру» на пост председателя ЛДПР.

«Обращение было записано за две недели до съезда,ведь уже тогда знал кого, как и кто будет ДЕЛАТЬ Председателем ЛДПР», — подчеркнул парламентарий.

На минувшей неделе Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме, напоминает Ura.ru. Накануне высший совет партии выдвинул политика на должность руководителя ЛДПР, окончательное решение о назначении нового председателя будет принято на съезде партии в пятницу, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ШеринЛеонид СлуцкийЛДПР
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