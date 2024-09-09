Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание конфликта вокруг Украины и поставки оружия, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, именно с подачи немецкого канцлера народ ФРГ оказался втянутым в спонсирование Вооруженных сил Украины и противостояние с Москвой.

Ранее Шеремет назвал разумным отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

