Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ и ее гражданами
9 сентября 202405:16
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание конфликта вокруг Украины и поставки оружия, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, именно с подачи немецкого канцлера народ ФРГ оказался втянутым в спонсирование Вооруженных сил Украины и противостояние с Москвой.
Ранее Шеремет назвал разумным отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: ВСУ несут потери в Курской области
- Песков: Путин после выборов встретится с избранными губернаторами
- СМИ: ВСУ несут большие потери в Донбассе
- Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ и ее гражданами
- Летевший из Москвы в Стамбул самолет экстренно сел в Варшаве
- Памфилова заявила, что явка на выборы через ДЭГ в 25 регионах составила 90%
- Украинский мобилизованный рассказал, как сослуживцы бросили его
- Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара
- Действующие главы регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы
- СМИ: Последние дни жизни Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru