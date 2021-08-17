Северная Македония объявила о высылке ещё одного российского дипломата
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что из страны будет выслан ещё один российский дипломат, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобное решение принято «для защиты национальной безопасности, а также безопасности союзников страны в НАТО».
«Информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции», - отметил Османи.
Ранее в мае власти Северной Македонии объявили персоной нон грата одного российского дипломата, сообщает RT. В ответ Россия выслала из страны сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
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