Сергея Меликова избрали главой Дагестана

Народное собрание Дагестана избрало главой республики Сергея Меликова, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, кандидатуру Меликова поддержали 82 депутата из 87 проголосовавших.

Ранее президент России Владимир Путин, после отставки главы Дагестана Владимира Васильева, назначил Меликова временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает RT.

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