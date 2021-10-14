Сергея Меликова избрали главой Дагестана
14 октября 202115:19
Народное собрание Дагестана избрало главой республики Сергея Меликова, сообщает РИА Новости.
Согласно результатам голосования, кандидатуру Меликова поддержали 82 депутата из 87 проголосовавших.
Ранее президент России Владимир Путин, после отставки главы Дагестана Владимира Васильева, назначил Меликова временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает RT.
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14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru