Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.

В частности, по данным агентства, предлагается ввести санкции на активы турецкого президента в США, запретить военное сотрудничество со страной, в том числе, ограничить покупку С-400.

Кроме того, в Сенате предлагают ввести визовые ограничения против турецких властей.

В настоящее время США проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. По словам турецкого президента Эрдогана, целью операции является создание зоны безопасности в регионе для сирийских беженцев.



