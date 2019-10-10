Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.
В частности, по данным агентства, предлагается ввести санкции на активы турецкого президента в США, запретить военное сотрудничество со страной, в том числе, ограничить покупку С-400.
Кроме того, в Сенате предлагают ввести визовые ограничения против турецких властей.
В настоящее время США проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. По словам турецкого президента Эрдогана, целью операции является создание зоны безопасности в регионе для сирийских беженцев.
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