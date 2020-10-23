Сенаторы США потребовали ввести санкции против России из-за Навального

Шесть американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий попросили Госсекретаря США Майка Помпео и главу Минфина Стивена Мнучина ввести новые санкции против России из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Обращение опубликовано на сайте одного из сенаторов.

Составители обращения призвали воспользоваться законом Магнитского, который дает право США вводить ограничения против лиц, нарушающих права человека. Кроме того, сенаторы сослались на закон о контроле за химическим оружием.

Также авторы письма напомнили о других резонансных отравлениях, включая убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а также отравление Юлии и Сергея Скрипаля в Солсбери.

Алексею Навальному стало плохо во время в самолёте 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу, а через два дня доставили для лечения в Германию. Российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. Немецкие специалисты заявили, что оппозиционера отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», что подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Позже ряд стран ЕС пришли к соглашению по санкциям в отношении России из-за применения химического оружия. В санкционный список попали шесть человек и одна организация РФ.

