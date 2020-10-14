Евросоюз согласовал санкции против России из-за Навального

Евросоюз согласовал санкции против России из-за отравления Алексея Навального, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

Соглашение было достигнуто на встрече послов ЕС в Брюсселе. В санкционный список попали шесть человек и одна организация РФ, кто именно - не уточняется. В сообщении агентства говорится, что заморозка активов и запрет на пересечение границы должны быть введены в течение нескольких дней.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время в самолёте. Его госпитализировали в омскую больницу, а через два дня доставили для лечения в Германию. Российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. А немецкие специалисты заявили, что оппозиционера отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», что подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).



13 октября Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о решении Совета ЕС ввести санкции в отношении ответственных за предполагаемое отравление Алексея Навального, «для наказания лиц, причастных к этой попытке убийства». Верховный представитель заявил, что в России должны провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с ОЗХО.

