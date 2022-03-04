Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за призывы к участию в незаконных акциях
Совет Федерации РФ одобрил в пятницу закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ, д том числе и за призывы к участию в несанкционированных акциях.
Отмечается, что решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за принятие закона.
В наказание может быть применен штраф 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере заработной платы за 2 года. Или арест от 4 до 6 месяцев, или тюремный срок до 3 лет.
Срок заключения увеличивается до 5 лет, а штраф - до 1 млн при наступлении смерти или вреда здоровья по неосторожности, нарушении общественного порядка и порчи имущества.
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