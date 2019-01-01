Сенатор Лахова назвала причины своего ухода из Совфеда

«Да, срок полномочий у меня в сентябре заканчивается. Я возглавляю Союз женщин России. В декабре вышел указ президента, которым нашу организацию сделали общественно-государственной. Таких организаций у нас не больше десятка. Нам определили задачу – пять национальных проектов, которые касаются женщин, семьи. Историческое здание, в котором сидел Комитет советских женщин – мы являемся его правопреемником, – передано Союзу. У нас сейчас очень много организационных вопросов с региональными организациями, с уставом, который пришлось менять. Работы – непочатый край. Потом, 29 лет уже в парламенте. Опыт у меня достаточный, чтобы можно было заняться уже Союзом, - пояснила она. - Я не принимала участия в праймериз у себя в регионе, поэтому явно видно, что от заксобрания я не пойду. А поскольку я от заксобрания, то можно сделать выводы. Это не какое-то заявление, но если кто-то хочет делать из этого выводы – ради бога. Но есть период, когда надо делать выбор. Совмещать – очень сложно, если честно. Сейчас много женских организаций, хотелось бы чтобы наша была одной из основных, активизировать работу», - отметила Лахова.

Сенатор также сделала несколько предположений насчет того, кто может прийти на место некоторых ее коллег, которые так же покидают верхнюю палату парламента. Так, вместо Зинаиды Драгункиной, по ее мнению, мог бы прийти заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Не написано, вместо Драгункиной кто? Не Бирюков? Обычно они комментарий делают: на место Драгункиной, например, Бирюков», - добавила она.

Отметим, что заммэра Москвы Петр Бирюков в СМИ назывался среди возможных заказчиков дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который обнаружил у чиновника девять пентхаусов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Один из телеграм-каналов даже называл цену, в которую Бирюкову будто бы обошлось возбуждение дела против Голунова, - 1,2 млн долларов.

