Лавров: В Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море

По его словам, на прошедшей в Эр-Рияде встречи преимущественно обсуждались вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.



«Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме», - указал министр.

Он добавил, что при этом Москве нужны будут чёткие гарантии, которые может обеспечить только приказ Вашингтона Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение об обсуждении Черноморской инициативы на встрече в Саудовской Аравии поступило от американского лидера Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

