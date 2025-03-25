Лавров: В Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море

Президентам России и США докладывают об итогах переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, на прошедшей в Эр-Рияде встречи преимущественно обсуждались вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.

«Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме», - указал министр.

Он добавил, что при этом Москве нужны будут чёткие гарантии, которые может обеспечить только приказ Вашингтона Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение об обсуждении Черноморской инициативы на встрече в Саудовской Аравии поступило от американского лидера Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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