Сенат утвердил Блинкена на пост госсекретаря США

Американский Сенат утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на должность главы Госдепартамента США. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса.

Отмечается, что в ближайшее время Блинкен будет приведён к присяге.

В ноябре стало известно о выдвижении президентом Джо Байденом кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря. Ранее Блинкен работал в качестве советника Байдена по внешней политике.

Кроме того, Блинкен занимал пост заместителя главы Госдепартамента в администрации бывшего президента Барака Обамы с 2015 по 2017 год.

