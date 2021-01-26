Сенат утвердил Блинкена на пост госсекретаря США
Американский Сенат утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на должность главы Госдепартамента США. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса.
Отмечается, что в ближайшее время Блинкен будет приведён к присяге.
В ноябре стало известно о выдвижении президентом Джо Байденом кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря. Ранее Блинкен работал в качестве советника Байдена по внешней политике.
Кроме того, Блинкен занимал пост заместителя главы Госдепартамента в администрации бывшего президента Барака Обамы с 2015 по 2017 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru