Сенат Берлина планирует продлить визу Навальному

Берлинский сенат рассматривает вопрос о продлении шенгенской визы для оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата городской Палаты представителей Гуннара Линдеманна.

По мнению депутата, политик «мало заинтересован в возвращении на родину», отмечает РИА ФАН. Также Линдеманн добавил, что Россия проводит несколько судебных разбирательств в отношении Навального.

Оппозионеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Москвы в Томск. Политика госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Российские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, однако немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». При этом Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.

В данный момент Навальный проходит курс реабилитации в Германии.

