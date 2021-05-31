Семья летчика Ярошенко попросила Байдена его помиловать

Семья осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко направила письмо в адрес президента этой страны Джо Байдена с прошением о помиловании, сообщают «Известия».

«Наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки", - отмечается в письме, написанном женой Ярошенко Викторией.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ярошенко Алексей Тарасов, в письме речь идет о помиловании и не поднимается вопрос об обмене заключенными между Россией и США.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан спецслужбами США в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Годом позже его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает. Американские власти уже дважды отклоняли ходатайства российской стороны о передаче Ярошенко.

Ранее высказывались предположения о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана на Константина Ярошенко или Виктора Бута.

