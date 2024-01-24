Секретарь Совбеза РФ Патрушев проводит переговоры с коллегой из Ирана
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с его коллегой из Ирана Али Акбаром Ахмадияном проходит в столице РФ. Об этом информирует аппарат конституционного государственного и консультативно-совещательного органа при президенте.
Ключевыми темами обсуждения обозначены Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана, а также ситуация в Газе. Как передаёт ТАСС, об этом сообщило посольство Исламской республики Иран в российской столице.
Днём ранее состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян провели беседу на полях мероприятий по линии Совета безопасности ООН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев проводит переговоры с коллегой из Ирана
- Власти не стали отменять концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» во Владивостоке
- Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой
- В Чехии 16 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда и фуры
- Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным планируют запустить 18 февраля
- В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
- Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
- Медведев вышел в полуфинал Australian Open
- В Петербурге изъяли партию кокаина на 13 миллиардов рублей
- Премия кинокритиков «Белый слон» объявила победителей за 2023 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru