Секретарь Совбеза РФ Патрушев проводит переговоры с коллегой из Ирана

Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с его коллегой из Ирана Али Акбаром Ахмадияном проходит в столице РФ. Об этом информирует аппарат конституционного государственного и консультативно-совещательного органа при президенте.

Ключевыми темами обсуждения обозначены Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана, а также ситуация в Газе. Как передаёт ТАСС, об этом сообщило посольство Исламской республики Иран в российской столице.

Днём ранее состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян провели беседу на полях мероприятий по линии Совета безопасности ООН.

