Из-за Зеленского: Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США
В Норвегии нефтяная компания Haltbakk Bunkers заявила, что больше не будет поставлять топливо военнослужащим США, которые находятся на территории страны, сообщает Daily Express.
Решение связали со скандальной встречей лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В компании встречу двух президентов в прямом эфире назвали кошмаром. Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран указал, что США не получат топливо, пока Трамп не изменит своё поведение.
Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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