СМИ: После перепалки с Зеленским Трамп вспомнил Путина

Американский лидер Дональд Трамп после скандала в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, сообщает CNN.

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Трамп заявил, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена». По данным телеканала, это отсылка к оценке американского разведывательного сообщества о том, что Москва вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа.

Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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