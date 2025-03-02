СМИ: После перепалки с Зеленским Трамп вспомнил Путина

Трамп заявил, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена». По данным телеканала, это отсылка к оценке американского разведывательного сообщества о том, что Москва вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа.

Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

