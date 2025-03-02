СМИ: После перепалки с Зеленским Трамп вспомнил Путина
Американский лидер Дональд Трамп после скандала в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, сообщает CNN.
Трамп заявил, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена». По данным телеканала, это отсылка к оценке американского разведывательного сообщества о том, что Москва вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа.
Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru