СМИ: Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского
2 марта 202502:34
Администрация американского лидера Дональда Трампа хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского после перепалки на встрече в Белом доме, сообщает Bloomberg.
Это необходимо, чтобы наладить отношения.
Ранее стало известно, что решение выдворить президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru