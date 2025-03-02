СМИ: Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского

Администрация американского лидера Дональда Трампа хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского после перепалки на встрече в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Это необходимо, чтобы наладить отношения.

Ранее стало известно, что решение выдворить президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраинаВладимир Зеленский

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