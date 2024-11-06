Шойгу проведет встречу секретарей Совбезов стран СНГ в Москве

Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств – членов Содружества Независимых Государств пройдет в российской столице в четверг, 7 ноября. Председательствовать на совещании будет секретарь Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, проинформировали в аппарате конституционного совещательного органа.

Предполагается, что в своем докладе Шойгу обрисует ситуацию в сфере международной, региональной и национальной безопасности. Он также расскажет коллегам о выполненной работе в области противодействия вызовам и угрозам на пространстве СНГ.

Отдельными темами в повестке значатся проблемы информационной безопасности и взаимодействие с Афганистаном. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники встречи также обсудят совместные меры стран, входящих в СНГ, по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

