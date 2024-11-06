Шойгу проведет встречу секретарей Совбезов стран СНГ в Москве
Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств – членов Содружества Независимых Государств пройдет в российской столице в четверг, 7 ноября. Председательствовать на совещании будет секретарь Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, проинформировали в аппарате конституционного совещательного органа.
Предполагается, что в своем докладе Шойгу обрисует ситуацию в сфере международной, региональной и национальной безопасности. Он также расскажет коллегам о выполненной работе в области противодействия вызовам и угрозам на пространстве СНГ.
Отдельными темами в повестке значатся проблемы информационной безопасности и взаимодействие с Афганистаном. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники встречи также обсудят совместные меры стран, входящих в СНГ, по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец
- СМИ: Владислав Ветров ушел из театра «Современник»
- СМИ: Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ
- Шойгу проведет встречу секретарей Совбезов стран СНГ в Москве
- В Самарском университете произошел пожар
- «Плюс 67%»: Выход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к роману
- Трамп заявил о своей победе на выборах и пообещал «золотой век» для США
- Медведев назвал единственное полезное для России качество Трампа
- Маск сообщил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов
- Юрист Яковлева: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru