СБУ поймала «куратора» руководства ДНР

В Киеве задержан гражданин Украины, который с 2014 года осуществлял функции одного из «кураторов» руководства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). С таким заявлением выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Гражданин К.» якобы действовал по линии ГРУ Генштаба ВС России. По данным украинских спецслужб, подозреваемый руководил агентурной сетью и отдавал приказы о диверсиях на территории, подконтрольной властям Украины. Что он делал сейчас в Киеве, СБУ не уточнила.

Как отмечает РИА ФАН, к сообщению СБУ прикреплена запись телефонных разговоров обвиняемого с якобы россиянами, которых ранее объявили в розыск по делу о катастрофе малайзийского МН17.

7 июля в Киеве были задержаны двое граждан РФ, якобы планировавших совершение тяжких преступлений. «Известия» пишут, что украинская полиция назвала задержанных участниками боевых действий на территории разных стран.

