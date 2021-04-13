Савченко: Киев обманул участников боевых действий в Донбассе
Власти Украины обманули участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не дав им обещанную землю. Об этом заявила бывшая летчица, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Участники АТО до сих пор не получили обещанные [экс-президентом Украины Петром] Порошенко и подтвержденные обещаниями [нынешнего президента страны Владимира] Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила», — заявила Савченко в эфире телеканала «Наш».
По словам летчицы, местные власти могут продать землю, предназначавшуюся участникам боевых действий, сообщает Ura.ru. Савченко отметила, что этим украинская администрация подрывает боевой дух граждан.
Кроме того, бывший депутат считает, что после «майдана» в Донбасс отправилось много добровольцев, поскольку многие украинцы были настроены оптимистично. Однако «в этот раз» такого не будет.
«Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей», — цитирует Савченко Газета.ру.
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