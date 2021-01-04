Саудовская Аравия откроет границы с Катаром впервые с 2017 года
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом лидеров стран Персидского залива, запланированным на вторник. Об этом сообщил министр иностранных дел Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах в телеобращении по национальному телевидению.
Отмечается, что соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ двух государств было достигнуто в ходе телефонного разговора эмиров Кувейта и Катара, а также наследного принца Саудовской Аравии.
Границы между Саудовской Аравией и Катаром были закрыты с 2017 года. Тогда ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за экстремистской идеологии государства и поддержки терроризма. Кувейт выступал посредником в дипломатическом кризисе.
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