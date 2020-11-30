Санду выступила за отставку правительства и роспуск парламента Молдавии
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за отставку кабинета министров Иона Кику. Она считает, что такой шаг вытекает из результатов прошедших выборов.
Как пояснила Санду, избиратели отказали в поддержке действующему главе государства Игорю Додону, а значит, и его команде, которую представляет Кику.
При этом она считает необходимым, чтобы правительство перед роспуском закончило ряд дел. Речь идёт о принятии государственного бюджета, борьбе с коронавирусом и решение экономических вопросов.
Кроме того Санду выступила за досрочные парламентские выборы, отмечает RT. Она отказалась от любого сотрудничества в законодательном органе с крупнейшей в стране Партией социалистов Республики Молдова, лидером которой вновь станет Игорь Додон после ухода с президентского поста.
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