Санду призвала граждан выйти на акцию протеста против парламента

Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны выйти 6 декабря на акцию протеста против депутатов молдавского парламента.

Ранее в четверг парламентарии приняли законопроект о выходе Службы информации и безопасности из подчинения президенту республики. Закон зарегистрировала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая поддерживает действующего президента Игоря Додона. Санду обвинила своего оппонента в попытке узурпировать власть.

На брифинге избранный президент заявила, что произошедшее доказывает наличие в парламенте «гнезда группы преступников». По мнению Санду, парламент не уважает закон и решение народа, и должен уйти в отставку.

Майя Санду была избрана президентом 15 ноября в ходе второго тура выборов. По данным ЦИК Молдавии, Санду поддержали 75,61% избирателей. За действующего президента Додона проголосовали 42,39% граждан. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 декабря.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Акция ПротестаПарламентМолдавия
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