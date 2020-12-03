Санду призвала граждан выйти на акцию протеста против парламента

Премьер-министр о начале вакцинации: настает решающий этап в борьбе с коронавирусом

Прививочная кампания в Москве стартует уже с воскресенья

Пока не для всех. Условия для участия в вакцинации

В эффективность вакцины предлагается верить, не вдаваясь в детали