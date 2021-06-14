Саммит ЕС-США примет решение о запуске диалога по России
Саммит лидеров Евросоюза и США призван возобновить партнерство между сообществом и государством, заявил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза.
«Этот саммит будет про возобновление партнерства между Евросоюзом и США. Ожидается, что лидеры определят позитивную повестку на ближайшие годы», — цитирует сообщение ТАСС.
Представитель Евросоюза добавил, что участники встречи намерены принять решение о запуске диалога по России.
Кроме того, на саммите ЕС-США планируется обсуждение восстановления безопасных поездок, невозможных из-за пандемии коронавируса.
Саммит Евросоюз-Соединенные Штаты состоится 15 июня. Основными темами встречи станут восстановление после пандемии COVID-19, а также обеспечение справедливого доступа к вакцинам от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Саммит ЕС-США примет решение о запуске диалога по России
- Кот Ахилл предсказал результат встречи Словакии с Польшей
- По домам! Студентов снова могут отправить на онлайн-обучение
- Москвичка пожаловалась на Apple из-за пятен на коже
- «Я не сдамся». Эриксен рассказал об инциденте на матче против Финляндии
- Зеленский поддержал украинскую сборную после поражения в матче с Нидерландами на Евро-2020
- Минобрнауки призвал московские вузы перейти на дистанционное обучение
- В России за сутки выявили 13 721 новый случай COVID-19
- Украина давит на жалость. Новые просьбы о «Северном потоке-2»
- В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничительные меры по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru