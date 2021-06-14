Саммит ЕС-США примет решение о запуске диалога по России

Саммит лидеров Евросоюза и США призван возобновить партнерство между сообществом и государством, заявил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза.

«Этот саммит будет про возобновление партнерства между Евросоюзом и США. Ожидается, что лидеры определят позитивную повестку на ближайшие годы», — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель Евросоюза добавил, что участники встречи намерены принять решение о запуске диалога по России.

Кроме того, на саммите ЕС-США планируется обсуждение восстановления безопасных поездок, невозможных из-за пандемии коронавируса.

Саммит Евросоюз-Соединенные Штаты состоится 15 июня. Основными темами встречи станут восстановление после пандемии COVID-19, а также обеспечение справедливого доступа к вакцинам от коронавируса.

