Саммит ЕС обсудит 15-16 октября инцидент с Навальным в свете доклада ОЗХО
Саммит ЕС обсудит 15-16 октября инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным в свете доклада ОЗХО, передает ТАСС.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что Франция и Германия согласовали ограничения и предложат их поддержать партнерам по ЕС. В санкционном списке девять фамилий — это сотрудники администрации президента и спецслужб, их имена не называются, фигурантам списка могут запретить въезд в страны Евросоюза, а активы в европейских банках заморозят.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник опубликовала доклад по инциденту с отравлением оппозиционера Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru