Салливан заявил, что американским дипломатам сложно получать визу РФ
Во время встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена поднимался вопрос выдачи виз для американских дипломатов, которые могли бы заменить россиян на должностях в российском посольстве. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.
Ранее РФ запретила всем, кроме граждан США, работать в посольствах или генконсульствах США. Мера вступает в силу 1 августа. Однако замминистра иностранных дел Сергей Рябков в пятницу 25 июня заявил о том, что США смогут заменить их американскими гражданами. При этом число сотрудников ограничивается 455 людьми.
"В последнее время мы не могли получить визы для американских граждан... Кстати, это отдельно обсуждалось на встрече в Женеве", - отметил Салливан в эфире телеканала "Дождь". Он напомнил, что и в США, и в России "жалуются на то, что визы выдаются медленно".
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