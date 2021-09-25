Саакашвили: Украина - проходной двор для преступников

Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства, считает бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу», — рассказал Саакашвили.

По словам политика, «система глубоко больна». Саакашвили подчеркнул, что за деньги можно получить какой угодно документ.

«Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех», — добавил политик.

Саакашвили резюмировал, что такая ситуация сложилась из-за коррупции в правоохранительных органах Украины.

