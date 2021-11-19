Саакашвили призвал власти США защищать его
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к США за помощью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - заявил Саакашвили в записке, которую передал через своих адвокатов в среду, 17 ноября.
До этого госдеп США обратился к грузинским властям с требованием пустить Саакашвили на заседания суда, а также обращаться «с соблюдением достоинства». Ранее адвокат экс-президента сообщал, что Саакашвили потерял сознание в тюрьме, однако в грузинском Минюсте отказались это комментировать.
В своей записке Саакашвили также пожаловался на жестокое обращение сотрудников тюрьмы, избиения и насмешки. Кроме того, его отказались направлять в гражданскую больницу, а также не давали возможности пользоваться телефоном и выезжать на судебные заседания.
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