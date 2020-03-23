Дата голосования. С поправкой на вирус

Как о свершившемся факте писали в понедельник ведущие российские СМИ о решении перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. О решении, которое будто бы уже принято как таковое, однако остается неопределенной лишь новая дата плебисцита. По сведениям газеты «Ведомости», голосование с 22 апреля может быть перенесено на июнь. И окончательное решение на этот счет должно быть обнародовано до 25 марта с учетом графика подготовительных работ к референдуму. Именно с этой даты начинаются определенные действия, связанные с участием в нем избирателей, в частности, регистрация граждан, желающих проголосовать по месту пребывания, - поясняет издание. В пользу такого развития событий свидетельствует и публикация «Коммерсанта», из которой следует, что Центризбирком рекомендовал регионам повременить с печатью и распространением информационных материалов к голосованию по поправкам. В нескольких регионах корреспонденту газеты подтвердили получение голосового сообщения представителя ЦИКа с просьбой «замереть по всем пунктам» до появления определенности «в понедельник-вторник». Логотип общероссийского голосования ЦИК представил еще 11 марта и направил в регионы макеты. А буквально через неделю с учетом замечания президента Путина о возможном переносе голосования ЦИК представил новые варианты - без даты. За это время некоторые регионы уже успели запустить в печать агитматериалы с указанием даты и теперь оказались перед необходимостью заказывать новые, на что деньги есть далеко не везде.

Впрочем, не все регионы расценивают как нечто неизбежное перенос голосования. Так, в Москве утверждено положение об электронном дистанционном голосовании, возможность которого москвичам планируется предоставить в течение четырех дней: с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля. Такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии в этот понедельник.

Кстати, Центризбирком России, вопреки устной рекомендации регионам «замереть» на день-другой, ничего такого сам делать не собирается, и уже во вторник откроет аккредитацию представителей СМИ для участия в информационном освещении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. По сообщению пресс-службы ЦИК, прием заявок продлится до 10 апреля. Речь пока, правда, идет об аккредитации только на участки для голосования. Аккредитация в информационный центр ЦИК будет открыта дополнительно. Если верить тому, что окончательное решение по дате голосования, исходя из графика подготовки, должно быть обнародовано до 25 марта, то на свои места все расставит наступающий вторник.

