«С большим уважением». Песков рассказал об отношении Кремля к Горбачёву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин непременно поздравит с юбилеем экс-президента СССР Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнится 90 лет, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что в Кремле уважают бывшего советского лидера.

«Это человек, который является частью нашей истории. Именно так к нему мы и относимся - с большим уважением», - подчеркнул Песков.

Ранее Горбачёв заявил, что рад, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с коронавирусом, сообщает RT. По словам экс-президента СССР, важно победить пандемию COVID-19 общими усилиями, без политических игр и интриг.

