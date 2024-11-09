Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об угрозе разрыва дипотношений между Россией и США. По его словам, это возможно, если Соединенные Штаты «отбросят последние приличия и пойдут ва-банк» в попытке надавить на РФ.

«Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации», - заявил Рябков в беседе с «Интерфаксом».



Замглавы российского МИД подчеркнул, что российская сторона не идет на эскалационные шаги такого рода, однако Москва может рассмотреть возможность разрыва дипотношений с США в случае конфискации российских активов за рубежом.

Среди других шагов Запада Рябков назвал «драматические и следующие эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения».

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля еще до инаугурации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

